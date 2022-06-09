Кадыров в стихах обратился к украинцам видео
Глава Чечни Рамзан Кадыров в стихах обратился к украинцам. Видео декламации Кадыров выложил в своем телеграм-канале.
«Украина, Украина! В чем же прячется подвох?
Ты прекрасна и наивна на развалинах эпох.
И теперь тобою рулят маской ложного добра,
Те, что жгли Тараса Бульбу на порогах у Днепра»
Далее в стихотворной форме Кадыров предложил Украине «позвать своих сынов, чтоб сегодня, как когда-то, с нами брали Киев вновь».
«Неужели мы забудем, что говорим на братских языках? Неужели мы верим, что Западу небезразличен кто-то из нас?», - задался вопросами глава Чечни.