Глава Чечни Рамзан Кадыров в стихах обратился к украинцам. Видео декламации Кадыров выложил в своем телеграм-канале.

«Украина, Украина! В чем же прячется подвох?

Ты прекрасна и наивна на развалинах эпох.

И теперь тобою рулят маской ложного добра,

Те, что жгли Тараса Бульбу на порогах у Днепра»

Далее в стихотворной форме Кадыров предложил Украине «позвать своих сынов, чтоб сегодня, как когда-то, с нами брали Киев вновь».

«Неужели мы забудем, что говорим на братских языках? Неужели мы верим, что Западу небезразличен кто-то из нас?», - задался вопросами глава Чечни.