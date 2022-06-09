Высокопоставленные российские офицеры убиты в Украине

Два высокопоставленных российских офицера убиты в Украине.

Кавказский узел сообщает, что в ходе так называемой «специальной военной операции» убит подполковник Вадим Герасимов.

Отмечается, что родом герой России Герасимов был из Волгограда.

Кроме того, офицер Вооруженных сил Украины и блогер Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц») сообщил в Twitter о ликвидации полковника Руслана Ширина. Ширин был на должности руководителя штаба 336-й бригады морпехов российского Балтийского флота. По словам Штефана, гибель полковника Ширина уже официально подтверждена.

Где и при каких обстоятельствах погибли Герасимов и Ширин, неизвестно.