Президент Грузии заявила, что правительство не разрешило ей посетить Украину

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся с рабочим визитом в Брюсселе, заявила, что после Бельгии она планировала посетить Польшу, Украину и Францию для переговоров о предоставлении республике статуса кандидата в члены ЕС, однако правительство не разрешило ей этого сделать.

"Я хотела посетить Францию, Польшу и даже Украину, с которой мы вместе в этом деле и которой мы должны быть благодарны, иначе не было бы ускоренного процесса [по предоставлению статуса] кандидата, однако мне отказали в этом путешествии. <...> Мне сказали, что правительство уже все сделало для поддержки процесса получения статуса кандидата", - сказала Зурабишвили в пятницу в ходе своего телеобращения, пишет ТАСС.