Инфляция в США достигла максимума с 1981 года

Инфляция в США в мае в годовом выражении составила 8,6%, что стало максимальным значением с декабря 1981 года, передает Meduza.

Рост цен за месяц составил 1%. Это значительно превысило прогнозы аналитиков, которые ожидали, что он не превысит 0,7%.

Отмечается, что основным фактором, влияющим на общий уровень инфляции, являются цены на энергоносители — за год они подорожали на 50,3%, за последний месяц — на 4,5%. Цены на продукты питания за месяц и год выросли на 1,2% и 10,1% соответственно.