Набиуллина предупредила россиян о скором росте инфляции

«После вступления в силу нефтяного эмбарго, которое стало частью шестого пакета санкций Евросоюза, в России могут начаться проблемы с инфляцией. Риск роста цен усилится, если падение экспорта сырья окажется значительным». Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка России 10 июня заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, ключевое значение приобретают вопросы перенаправления объемов нефти на другие рынки и цены, по которой ее получится продавать. Эти факторы, в свою очередь, зависят от инфраструктурных и логистических вопросов, а также от спроса.

Вместе с тем по итогам заседания ЦБ понизил годовой прогноз по инфляции с 18-23 процентов до 14-17 процента. В регуляторе отметили, что дальнейшее развитие ситуации зависит от успехов программы импортозамещения, масштаба и скорости восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих.