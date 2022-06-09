Экс-заместителя главы Росприроднадзора задержали при попытке бегства в Турцию

Бывший заместитель главы Росприродназора Олег Митволь, занимающий сейчас пост председателя совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий, был задержан 8 июня при попытке вылететь в Турцию, передает ТАСС.

В пятницу, 10 июня суд Центрального района Красноярска арестовал Митволя до 24 июля 2022 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Источник издания в силовых структурах уточнил, что Митволь арестован по подозрению в хищении 900 млн. рублей при строительстве красноярского метро.

«Летел 8 июня в Турцию, его сняли с рейса, этапировали в Красноярск», - сообщил собеседник агентства.

Митволь в настоящее время является председателем совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий. Он также является бывшим заместителем руководителя Росприроднадзора (2004-2009) и экс-префектом Северного административного округа Москвы (с июля 2009-го по октябрь 2010 года).