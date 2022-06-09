«Недостаточно крови?»: между Украиной и Нидерландами разгорается скандал

«Украина заплатила страшную цену, чтобы получить статус кандидата на вступление в Евросоюз и шанс присоединиться к европейской семье». Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, «свобода, конкуренция, права человека - Нидерланды всегда были образцом демократии».

«Сегодня украинцы платят страшную цену за защиту свободной Европы от России. Неужели наши люди пролили недостаточно крови, чтобы получить шанс быть в семье ЕС?», - отметил он.

Напомним, накануне издание Bloomberg сообщило, что Дания и Нидерланды не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС в июне.