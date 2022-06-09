Украина и Россия вновь обменялись пленными

«Состоялся новый обмен пленными. Уже известны некоторые подробности относительно того, кого из украинцев удалось вернуть домой. Из плена освобожден председатель одной из территориальных общин Николаевщины». Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНИАН.

По его словам, сегодня, 10 июня состоялся уже 11-й обмен благодаря Координационному штабу по работе с пленными.

«Более двух месяцев был в плену председатель Шевченковской ТГ Олег Пилипенко..., вели переговоры мы очень долго», - рассказал Ким.