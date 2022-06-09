Чубайс ушел в отставку

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс решил покинуть свой пост сопредседателя некоммерческого партнерства «Ассоциация развития возобновляемой энергетики» (АРВЭ), передает «Газета.ру».

Президиум организации 10 июня рассмотрел его заявление о досрочном сложении полномочий. Участники рынка возобновляемой энергетики предложили Виктору Вексельбергу стать новым сопредседателем ассоциации вместе с первым заместителем генерального директора — директором блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кириллом Комаровым.

По словам источника издания, Чубайс поддержал кандидатуру Вексельберга, и решение президиума организации должно вступить в силу после общего собрания членов ассоциации, которое пройдет в июле.

Напомним, что 23 марта Анатолий Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента и уехал из страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за судьбой бывшего главы «Роснано».