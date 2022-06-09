Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 18:50

В беседе с изданием BasNews, источник, близкий к покойному экс-президенту Ирака курдского происхождения Джалалу Талабани, заявил на условиях анонимности, что курды получили ультиматум от Турции. «Турки дали нам 72 часа на эвакуацию из Манбиджа и Тель-Рифата. В противном случае они начнут военную операцию», — сообщил источник. -«Министр иностранных дел России Лавров дал на это Турции зеленый свет».

Ранее Анкара объявила о новой военной операции по зачистке северной Сирии от террористических группировок, связанных с РПК. В сообщениях из региона говорится, что подготовка к операции завершена, в районы, контролируемые турецкой армией, переброшено большое количество военной техники и личного состава. Глава МИД России Сергей Лавров провел 8 июня в Анкаре переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу по ряду региональных вопросов, в том числе, по Сирии. Выступая на итоговой пресс-конференции, Лавров отметил, что Россия понимает озабоченность Турции угрозами безопасности на севере Сирии, и обвинил США в «поддержке террористических организаций» в регионе. Сообщается, что Анкара по просьбе России исключила из своего плана контртеррористической операции город Айн-Исса, расположенный неподалеку от Ракки, и согласилась довольствоваться Тель-Рифатом и Манбиджем.