После консультаций с Россией Турция выдвинула ультиматум: 72 часа! главное на этот час
В беседе с изданием BasNews, источник, близкий к покойному экс-президенту Ирака курдского происхождения Джалалу Талабани, заявил на условиях анонимности, что курды получили ультиматум от Турции.
«Турки дали нам 72 часа на эвакуацию из Манбиджа и Тель-Рифата. В противном случае они начнут военную операцию», — сообщил источник. -«Министр иностранных дел России Лавров дал на это Турции зеленый свет».
Ранее Анкара объявила о новой военной операции по зачистке северной Сирии от террористических группировок, связанных с РПК. В сообщениях из региона говорится, что подготовка к операции завершена, в районы, контролируемые турецкой армией, переброшено большое количество военной техники и личного состава.
Глава МИД России Сергей Лавров провел 8 июня в Анкаре переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу по ряду региональных вопросов, в том числе, по Сирии. Выступая на итоговой пресс-конференции, Лавров отметил, что Россия понимает озабоченность Турции угрозами безопасности на севере Сирии, и обвинил США в «поддержке террористических организаций» в регионе.
Сообщается, что Анкара по просьбе России исключила из своего плана контртеррористической операции город Айн-Исса, расположенный неподалеку от Ракки, и согласилась довольствоваться Тель-Рифатом и Манбиджем.
Оппозиционная Сирийская национальная армия, которую поддерживает, финансирует и вооружает Турция, также готовится воевать с курдами. Вчера тысячи солдат и сотни автомобилей прошли маршем по населенному пункту Азезу, неподалеку от Тель-Рифата. Командиры оппозиционных отрядов, пересекшие линию соприкосновения на камуфляжных пикапах и бронетехнике, заявили, что ждут приказа Турции атаковать курдские позиции.
Тем временем, сирийский диктатор Башар Асад заявил газете «Россия сегодня», что его войска готовы воевать с Турцией, для чего в регион переброшены дополнительные контингенты войск.
«Наши солдаты будут сражаться, если потребуется», - заявил, в частности, Асад. -«Но я также призываю народ к сопротивлению. В ситуации, когда у нас может не хватить военной силы, сирийский народ должен помочь своей армии».
Напомним, что в феврале и марте 2020 года, когда турецкие войска начали операцию на севере Сирии, армия Башара Асада пыталась остановить их продвижение, однако после точных авиаударов турецких беспилотников понесла большие потери, потеряв около 1500 солдат и более 100 единиц боевой техники.