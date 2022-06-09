Посол Польши: Варшава серьезно воспринимает угрозы, озвученные на российском телевидении

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что Варшава серьезно воспринимает угрозы со стороны Москвы, в частности, обсуждение на российском телевидении ядерных ударов по Польше.

По его словам, в Польше вполне серьезно воспринимают публичные угрозы российских политиков об «очереди на денацификацию» после Украины или обсуждение ядерных ударов по Польше на российских каналах.

«У нас нет никаких иллюзий. Цель агрессии, которая началась в конце февраля, - не захватить отдельные города Украины, а заставить всех в Европе вернуться на 30-40 лет назад. Мы понимаем, что Россия будет реализовывать эту цель где-то военными инструментами, где-то экономическими, где-то дипломатическими и осознаем, что если бы мы не решили поддержать Украину, то они бы дошли до нас быстрее», - заявил дипломат в интервью Укринформ.