Борис Джонсон дал указание вернуть двух британцев, приговоренных к смертной казни в «ДНР»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон возмущен угрозами казни британских военнопленных Эйдена Аслина и Шона Пиннера, которые звучат из России, и приказал министрам сделать «все возможное, чтобы добиться их освобождения». Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра, передает Цензор.нет.

По его словам, премьер внимательно следит за событиями и попросил все службы сделать все, что в их силах, чтобы как можно быстрее воссоединить Аслина и Пиннера с их семьями.

«Мы полностью отвергаем фиктивный смертный приговор этим людям. Нет никакого оправдания такому нарушению их прав», – сказал пресс-секретарь премьера, добавив, что британских военнопленных защищает Женевская конвенция как военнослужащих ВС Украины.

Напомним, что ранее суд непризнанной «Донецкой Народной Республики» приговорил британских добровольцев – Эйдена Аслина и Шона Пиннера, воевавших на стороне Украины, к смертной казни.