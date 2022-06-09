Фридман не собирается получать украинское гражданство

«Один из богатейших людей России, сооснователь «Альфа-Групп» и холдинга LetterOne Михаил Фридман не пытался получить гражданство Украины и перевести туда активы». Об этом заявил представитель «Альфа-Групп» в интервью РБК.

По словам собеседника источника, никаких переговоров на эту тему не было, информация не соответствует действительности.

О том, что Фридман консультируется с украинскими властями по вопросу получения гражданства и перерегистрации активов, 9 июня сообщил украинский Forbes со ссылкой на главу Национального агентства по предотвращению коррупции Александра Новикова. Он отметил, что перерегистрация бизнеса выгодна Украине, поскольку страна получит дополнительные налоги, а сам сценарий «возможен и для других крупных российских бизнесменов украинского происхождения».