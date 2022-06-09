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Как известно, совсем недавно впервые в Азербайджане с грандиозным успехом завершился Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST. Программа аэрокосмического и технологического фестиваля, организаторами которого выступили Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, Министерство промышленности и технологий Турции и «Турецкая технологическая команда» - Фонд Т3, была очень насыщенной и разнообразной, поэтому и вызвала огромный интерес. За 4 дня фестиваль посетили более 300 тысяч человек. Такого в Баку ещё не было: красочные шоу военных пилотов Азербайджана и Турции, выступления спецназовцев военно-морских сил, современное военно-техническое оборудование, технологические конкурсы, хакатон Smart Karabakh, различные развлечения и ежедневные концерты. Жители нашей столицы ещё долго будут говорить и делиться эмоциями обо всём этом.

Одним из самых поразительных шоу TEKNOFEST Azerbaijan стало авиашоу пилотов, на котором истребители Су-25 и МиГ-29 ВВС Азербайджана, а также турецкие аэробатические команды Türk Yıldızları на истребителях F-5 и Solo Turk на истребителе F-16 выполнили в небе над азербайджанской столицей фигуры высшего пилотажа. Кроме того, можно было также наблюдать показательные полёты вертолётов ATAK турецкого производства. Помимо прочего, все социальные сети просто взрывались от фотографий на фоне гигантских сердца, звезды и полумесяца в небе, которых так эффектно вырисовывали турецкие пилотажные группы. Турецкая авиационная и космическая промышленность была также представлена на фестивале симуляторами виртуальной реальности боевых самолётов (MMU) HÜRKUŞ и GÖKBEY. Благодаря технологии VR гости фестиваля смогли совершить полёт на самолёте 5-го поколения.

В течение всех четырех дней на территории Baku Crystal Hall и прилегающего к нему Приморского бульвара жители и гости столицы могли лицезреть различные павильоны, где были представлены продукты и решения партнёров TEKNOFEST, прототипы и STEM-проекты. На площадке фестиваля также были выставлены самолёты, вертолёты, бронетехника, беспилотные летательные аппараты и т.д. В общей сложности на фестивале были продемонстрированы стенды 14 госучреждений, в том числе 9 министерств, из Азербайджана и 48 госучреждений, компаний и университетов из Турции. Однако самым желанным экспонатом выставки вне сомнения стал знаменитый БПЛА «Байрактар», роль которого неоценима в 44-дневной Отечественной войне. Отметим, что 2 беспилотника “Bayraktar Akıncı TİHA” (штурмовой беспилотный летательный аппарат) впервые в истории турецкой авиации именно для полёта в Баку совершили самый длительный и успешный полёт, пролетев через 3 страны. Один из них взлетал с динамической зоны, демонстрируя свой полёт в небе, а второй – стоял в статической зоне, где его можно было тщательно рассмотреть и даже потрогать.

Также гости фестиваля смогли насладиться вертикальной аэродинамической трубой, водными аттракционами и выступлениями звёзд азербайджанской и турецкой эстрады. Развлекательные мероприятия – это конечно очень зрелищно и интересно, но основная задача TEKNOFEST, проводимого ежегодно с 2018 года, заключается в привлечении молодого поколения к миру высоких технологий и воодушевлении молодежи на занятие наукой. Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, TEKNOFEST – это прежде всего праздник науки, развития, единства, технологий. Итак, в рамках фестиваля состоялись различные технологические конкурсы такие как «Робототехника», «Зеленые технологии (GreenTech)», «Аграрные технологии (AgriTech)», «Беспилотные летательные аппараты (PUA)», «Любительское спутниковое моделирование», стартап-саммит Take Off Baku, хакатон Smart Karabakh, заседание министров по ИКТ Организации тюркских государств, кубок Европы по Rocket League и TEKKEN.

Более 5 000 человек (около 1 000 команд) подали заявки на участие в конкурсах TEKNOFEST Azerbaijan, 170 из которых прошли в финал. В целом в рамках фестиваля было организовано 8 конкурсов, которые охватили все слои молодежи – школьников, студентов и молодых предпринимателей из более 30 стран мира. От восхищения и интереса горели глаза не только у участников конкурсов, но и у ребят, посещавших фестиваль в качестве гостей. Можно с уверенностью сказать, что молодые люди, принимавшие участие в TEKNOFEST Azerbaijan, надолго запомнят этот исторический момент. Знакомство со сверстниками-единомышленниками из других стран, возможность продемонстрировать свои знания и навыки, дух здоровой конкуренции и обмен мнениями и идеями – это бесценный опыт, приобретенный на всю жизнь. А победа азербайджанских школьников и студентов в конкурсах вдохновит их на дальнейшие успехи в данной сфере. Присутствующий на фестивале руководитель TEKNOFEST, технический директор турецкой компании «Байкар» Сельчук Байрактар в свою очередь заявил: «TEKNOFEST – это дух независимости, братства, науки и нравственности. Это – мобилизация общества на совместное развитие высоких технологий, которые позволят обеспечить полную независимость и благополучие наших стран, защитить наше небо и моря, возродить наши земли».