Ильхам Алиев и Сердар Бердымухамедов обменялись поздравительными письмами новость дополняется
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов также направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.
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