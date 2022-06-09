«Азеригаз» планирует газифицировать 69 сел и 62 новых населенных пункта фото
В январе-мае текущего года ПО «Азеригаз» получило 4 миллиарда 207 миллионов кубометров природного газа, в том числе 390 миллионов кубометров в мае этого года. Об этом заявил заместитель генерального директора по продажам «Азеригаз» Рашад Джавадов на встрече с представителями СМИ в рамках акции «Открытые двери». Он подчеркнул, что по сравнению с январем-маем 2021 года прием газа увеличился на 329 миллионов кубометров.
Джавадов отметил, что в январе-мае текущего года уровень оплаты за реализуемый ПО «Азеригаз» газ составил 101,02 процента. По его словам, это на 14,3 процента больше, чем в январе-мае 2021 года.
Замгендиректора сообщил, что по состоянию на 1 июня количество абонентов «Азеригаз» достигло 2 465 415. Из них 2 427 456 абонентов относится к категории населения.
Информация о потерях газа также была доведена до сведения СМИ. Отмечено, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года потери в распределительной сети уменьшились на 8,6 процента.
В 2022 году запланирована газификация 69 сел и 62 новых населенных пунктов, из них работы ведутся в 37 селах и 50 новых населенных пунктах. Завершена газификация одного поселка и нового жилого массива.
Илькин Бейбутов, начальник отдела охраны здоровья, безопасности труда, охраны окружающей среды и контроля качества сообщил, что минимум раз в год до 1 ноября будет проводиться проверка соблюдения ПО «Азеригаз» правил использования газа на жилых и промышленных объектах.
О текущей ситуации с газификацией сел в лесополосе рассказал начальник управления новой газификации и развития «Азеригаз» Теймур Джафаров. Он сообщил, что 25 из 69 сел, подлежащих газификации в этом году, расположены непосредственно на окраине лесной полосы: «Газификация этих сел сыграет особо важную роль в поддержании экологического баланса», - сказал Джафаров.