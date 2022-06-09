В январе-мае текущего года ПО «Азеригаз» получило 4 миллиарда 207 миллионов кубометров природного газа, в том числе 390 миллионов кубометров в мае этого года. Об этом заявил заместитель генерального директора по продажам «Азеригаз» Рашад Джавадов на встрече с представителями СМИ в рамках акции «Открытые двери». Он подчеркнул, что по сравнению с январем-маем 2021 года прием газа увеличился на 329 миллионов кубометров.

Джавадов отметил, что в январе-мае текущего года уровень оплаты за реализуемый ПО «Азеригаз» газ составил 101,02 процента. По его словам, это на 14,3 процента больше, чем в январе-мае 2021 года.

Замгендиректора сообщил, что по состоянию на 1 июня количество абонентов «Азеригаз» достигло 2 465 415. Из них 2 427 456 абонентов относится к категории населения.