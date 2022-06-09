Азербайджан принимает Словакию в Лиге наций Пока ничья; обновлено 21:04
На «Далга Арене» начался второй тайм. Напоминаем, что счет пока 0:0.
* * * 20:47
Первый тайм завершился. Голов забитых не было – 0:0.
Первые 45 минут прошли в достаточно интересной борьбе. Поначалу инициативой больше владели гости, но затем сборная Азербайджана смогла изменить ход игры и провела несколько неплохих атак. К сожалению, забить пока не удалось.
* * * 20:00
Матч Азербайджан – Словакия начался.
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Сегодня в 20:00 на стадионе «Далга Арена» в Баку начнется матч 3-го тура футбольной Лиги наций между сборными Азербайджана и Словакии.
Стартовые составы команд:
Азербайджан - Шахруддин Магомедалиев, Бахлул Мустафазаде, Джалал Гусейнов, Ходжат Хагверди, Максим Медведев, Азер Салахлы, Эдди Исрафилов, Эмин Махмудов, Ричард Алмейда, Ренат Дадашов, Рамиль Шейдаев.
Словакия - Марек Родак, Вернон ди Марко, Мартин Вальент, Любомир Шатка, Петер Пекарик, Лукаш Гараслин, Патрик Грошовски, Станислав Лоботка, Томаш Суслов, Давид Стрелец, Альберт Руснак.
Судить матч будет бригада арбитров из Литвы во главе с Донатасом Румшасом.
Команды выступают в группе 3 Лиги «С» вместе с Казахстаном и Беларусью. В двух первых матчах Азербайджан в гостях проиграл Казахстану (0:2) и сыграл вничью с Беларусью (0:0). А Словакия обыграла в гостях Беларусь (1:0) и уступила дома Казахстану (0:1).
Турнирное положение:
1.Казахстан – 6 очков (2 матча)
2.Словакия – 3 (2)
3.Беларусь – 1 (2)
4.Азербайджан – 1 (2).