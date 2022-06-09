На «Далга Арене» начался второй тайм. Напоминаем, что счет пока 0:0.

* * * 20:47

Первый тайм завершился. Голов забитых не было – 0:0.

Первые 45 минут прошли в достаточно интересной борьбе. Поначалу инициативой больше владели гости, но затем сборная Азербайджана смогла изменить ход игры и провела несколько неплохих атак. К сожалению, забить пока не удалось.

* * * 20:00

Матч Азербайджан – Словакия начался.

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Сегодня в 20:00 на стадионе «Далга Арена» в Баку начнется матч 3-го тура футбольной Лиги наций между сборными Азербайджана и Словакии.