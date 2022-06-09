Франция готова переговорам с Россией и Украиной для вывоза зерна

Франция готова принять участие в операции по снятию блокады порта в Одессе и вывозу оттуда украинского зерна, заявил Елисейский дворец в пятницу, 10 июня.

В офисе президента Франции отметили, что Париж открыт для сторон с тем, чтобы состоялась операция, которая позволит получить безопасный доступ к Одесскому порту, то есть позволит судам пройти несмотря на то, что море заминировано.

«Как уже имел возможность сказать президент Макрон, мы желаем Украине победы. Мы стремимся к восстановлению территориальной целостности Украины. Мы хотим, чтобы этот конфликт, война России против Украины, прекратился как можно быстрее», - цитирует офис президента «Европейская правда».