Сотни курдских бойцов из Германии идут на войну с Турцией наша корреспонденция

Томас Пильц, специально для haqqin.az

Опубликован отчет Федерального ведомства по охране конституции Германии. Деятельности Рабочей партии Курдистана на немецкой территории отведено целых десять страниц.

РПК пустила глубокие корни в Европе – и это является непреложным фактом, который должны уяснить те, кто критикует позицию Анкары в отношении вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Там курдские террористы действуют открыто. Ниже – о том, что происходит в государстве, где эта организация официально запрещена еще 22 ноября 1993 года.

В отчете немецких контрразведчиков говорится, что террористическая организация РПК собрала в Германии в 2021 году в ходе своей «ежегодной кампании пожертвований» примерно 16,7 миллиона евро

Общее количество членов РПК, находящихся в Германии, составляет 14 500 человек, что делает ее крупнейшей иностранной экстремистской организацией в Германии. А основными целями, как указывается в отчете, являются, прежде всего, материально-техническая и финансовая поддержка организации, вербовка новобранцев, а также организация многочисленных демонстраций и крупных мероприятий с целью пропаганды.

При этом особо подчеркивается, что демонстрации, организованные РПК в Германии, могут привести к конфликту, поскольку носят довольно агрессивный характер, а их участники «морально готовы вступать в столкновения с полицией». Кроме того, активисты РПК в Германии применяют насилие в случаях, когда сочтут это необходимым.

Но главный вывод, следующий из отчета, заключается в следующем: структуры РПК в Европе не являются независимыми от основной организации, как в организационном плане, так и в процессе принятия решений. Они интегрированы в структуру РПК. Политические и идеологические цели и их реализация определяются руководством РПК. А «Конфедерация общин Курдистана в Германии» (KON-MED) является зонтичной организацией для ассоциированных с РПК организаций с пятью региональными отделениями, охватывающими почти всю Германию.

С 2013 295 человек покинули Германию, чтобы присоединиться к вооруженным отрядам РПК в Сирии, Ираке и вдоль границ с Турцией. При этом более 30 человек были убиты, а около 150 вернулись в Германию

Это – целая сеть, которой руководят из одного центра, и никого не должно вводить в заблуждение то, что в названии различных организаций может отсутствовать название РПК или слово «Курдистан». Все они работают на одну общую задачу под четким руководством и контролем одних и тех же лиц.

Причем, как отмечается в отчете немецкой контрразведки, с 2013 295 человек покинули Германию, чтобы присоединиться к вооруженным отрядам РПК в Сирии, Ираке и вдоль границ с Турцией. При этом более 30 человек были убиты, а около 150 вернулись в Германию. Надо полагать, делиться боевым опытом с соратниками.

Под эту активность подведена солидная финансовая база. Так, в отчете немецких контрразведчиков говорится, что террористическая организация РПК собрала в Германии в 2021 году в ходе своей «ежегодной кампании пожертвований» примерно 16,7 миллиона евро, в то время как в целом по Европе было собрано более 30 миллионов. Финансовая деятельность организации в Европе и Германии направляется и контролируется сотрудниками «Экономического и финансового офиса РПК», то есть – опять же из единого центра.

Позиция Турции в отношении вступления в НАТО Стокгольма и Хельсинки – это не просто торг

Отмечается также, что на эти деньги, в том числе, финансируется деятельность газет, телеканалов и информационных агентств, а также, частично, лоббистская деятельность. И все это, повторюсь, происходит в Германии, где деятельность РПК официально запрещена. Трудно себе представить, насколько масштабно работают функционеры Рабочей партии Курдистана в Швеции и Финляндии, насколько вольготно и свободно они себя там чувствуют, какие возможности для антитурецкой деятельности имеют.

Поэтому позиция Турции в отношении вступления в НАТО Стокгольма и Хельсинки – это не просто торг, который, якобы, устроил Эрдоган ради демонстрации возможностей Анкары в НАТО. Это принципиальная позиция турецкой стороны, касающаяся национальной безопасности, которую в Европе отказываются понимать.