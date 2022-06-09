Томас Пильц, специально для haqqin.az 20:05

Опубликован отчет Федерального ведомства по охране конституции Германии. Деятельности Рабочей партии Курдистана на немецкой территории отведено целых десять страниц. РПК пустила глубокие корни в Европе – и это является непреложным фактом, который должны уяснить те, кто критикует позицию Анкары в отношении вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Там курдские террористы действуют открыто. Ниже – о том, что происходит в государстве, где эта организация официально запрещена еще 22 ноября 1993 года.

Общее количество членов РПК, находящихся в Германии, составляет 14 500 человек, что делает ее крупнейшей иностранной экстремистской организацией в Германии. А основными целями, как указывается в отчете, являются, прежде всего, материально-техническая и финансовая поддержка организации, вербовка новобранцев, а также организация многочисленных демонстраций и крупных мероприятий с целью пропаганды. При этом особо подчеркивается, что демонстрации, организованные РПК в Германии, могут привести к конфликту, поскольку носят довольно агрессивный характер, а их участники «морально готовы вступать в столкновения с полицией». Кроме того, активисты РПК в Германии применяют насилие в случаях, когда сочтут это необходимым. Но главный вывод, следующий из отчета, заключается в следующем: структуры РПК в Европе не являются независимыми от основной организации, как в организационном плане, так и в процессе принятия решений. Они интегрированы в структуру РПК. Политические и идеологические цели и их реализация определяются руководством РПК. А «Конфедерация общин Курдистана в Германии» (KON-MED) является зонтичной организацией для ассоциированных с РПК организаций с пятью региональными отделениями, охватывающими почти всю Германию.

Это – целая сеть, которой руководят из одного центра, и никого не должно вводить в заблуждение то, что в названии различных организаций может отсутствовать название РПК или слово «Курдистан». Все они работают на одну общую задачу под четким руководством и контролем одних и тех же лиц. Причем, как отмечается в отчете немецкой контрразведки, с 2013 295 человек покинули Германию, чтобы присоединиться к вооруженным отрядам РПК в Сирии, Ираке и вдоль границ с Турцией. При этом более 30 человек были убиты, а около 150 вернулись в Германию. Надо полагать, делиться боевым опытом с соратниками. Под эту активность подведена солидная финансовая база. Так, в отчете немецких контрразведчиков говорится, что террористическая организация РПК собрала в Германии в 2021 году в ходе своей «ежегодной кампании пожертвований» примерно 16,7 миллиона евро, в то время как в целом по Европе было собрано более 30 миллионов. Финансовая деятельность организации в Европе и Германии направляется и контролируется сотрудниками «Экономического и финансового офиса РПК», то есть – опять же из единого центра.