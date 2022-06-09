Полномочия Təbib расширены

Расширены полномочия Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB). Об этом говорится в изменении, внесенном Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева в Указ президента Азербайджанской Республики №595 от 14 сентября 2015 года «О совершенствовании системы оценки инвалидности и ограничении возможностей здоровья».

Согласно указу, TƏBİB предоставлены следующие полномочия:

- выполнять функции оператора единого централизованного реестра направлений на медико-социальное обследование, созданного в соответствии с настоящим Указом, и обеспечивать оперативный доступ соответствующих государственных органов (учреждений) к реестру через портал «Электронное правительство» в режиме реального времени;

- обеспечить передачу в «Единую информационную систему здравоохранения» Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики в режиме реального времени информации о направлении на медико-социальное обследование.

Отметим, ранее этими полномочиями обладало Министерство здравоохранения.