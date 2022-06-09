Вспышка холеры в Мариуполе: мэрия просит ООН помочь

Мариупольский городской совет призывает Организацию Объединенных Наций создать зеленые коридоры для эвакуации жителей из-за возможной вспышки инфекционных заболеваний, передает РБК-Украина.

Отмечается, что эпидемическая ситуация в городе с каждым днем ухудшается. Массовые захоронения вместе с дождями и повышением температуры воздуха могут вызвать стремительный рост инфекционных заболеваний.

В мэрии отмечают, что 10 тысяч мариупольцев могут погибнуть до конца года из-за холеры, дизентерии и других опасных инфекционных болезней.

«Поэтому нужно объединиться международным миссиям Красного Креста и ООН для создания устойчивых зеленых коридоров для начала массовой эвакуации людей из города пока еще не поздно», - заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.