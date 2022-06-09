Китай обещает войну в случае независимости Тайваня

«Народно-освободительная армия Китая без колебаний приступит к боевым действиям, если Тайвань отделится от Китая». Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь по итогам встречи главы китайского МО Вэй Фэнхэ с главой Пентагона Ллойдом Остином в Сингапуре.

По его словам, Пекин будет твердо защищать суверенитет и территориальную целостность страны.

Как уточнил У Цянь, Китай не изменит позицию по данному вопросу. В то же время он отметил, что власти КНР против того, чтобы китайско-американские отношения «раcсматривались исключительно в плоскости конкуренции».