Сможет ли Шахрияр Мамедъяров обыграть Теймура Раджабова и опередить Магнуса Карлсена?

Сегодня в норвежском Ставангере завершается традиционный шахматный турнир Norway Chess, в котором принимают участие азербайджанские гроссмейстеры Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов.

В заключительном 9-м туре наши шахматисты играют друг с другом. Обычно партии между сильнейшими азербайджанскими гроссмейстерами на международных турнирах заканчиваются вничью. Однако на этот раз и регламент соревнования требует обязательно выявить победителя, и турнирная ситуация вынуждает одного из соперников играть на победу.

На данный момент у Шахрияра Мамедъярова 14,5 очка, и он занимает 2-е место, лишь на пол очка отставая от лидирующего Магнуса Карлсена. Победа в классической партии дает 3 очка. Это означает, что если Шахрияру удастся одолеть Теймура в «классике», а Карлсен не сможет победить в основной партии болгарина Веселина Топалова, то именно Мамедъяров станет победителем турнира.

Также важно отметить, что Раджабов с 6,5 очка на данный момент занимает последнее место и особых турнирных задач у него нет.

Напомним, что согласно регламенту соревнования 10 шахматистов играют в один круг. Если классическая партия завершается вничью, то соперники сражаются в «Армагеддоне». Победитель классической партии, как было сказано выше, получает 3 очка, а проигравший остается без очков. За победу в «Армагеддоне» полагается 1,5 очка, поражение же оценивается в 1 очко.

Контроль времени в классической партии – 2 часа плюс 10 секунд за каждый сделанный ход после 40-го хода. В «Армагеддоне» у белых 10 минут, у черных – 7. После 40-го хода за каждый ход добавляется 1 секунда. В случае ничьей победа отдается черным.