Вучич: Шольц требует от Сербии введения антироссийских санкций

«Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против России, аналогичные тем, что ввел Евросоюз». Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РБК.

По его словам, Шольц очень решительно, четко и резко попросил Сербию присоединиться к санкциям против России, то есть поддержать ограничительные меры, которые ЕС уже принял против России.

Сербия - одна из тех стран, которые не ввели санкции против России, хотя и присоединилась к резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей действия России в Украине.

По словам Вучича, Сербия будет сопротивляться введению санкций против России до последнего. Он отметил, что решение продиктовано не выгодой, а из-за «честного отношения к себе» и уважения к международному праву. Вучич также добавил, что Сербия гордится тем, что не допускает ни антизападного, ни русофобского поведения.