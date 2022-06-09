Россия обвинила Израиль

«Российская сторона решительно осуждает авиаудар Израиля, совершенный по международному аэропорту в Дамаске». Об этом в пятницу, 10 июня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, «подобные безответственные действия создают серьезные риски для международного авиасообщения и подвергают реальной опасности жизни ни в чем не повинных людей».

«Требуем от израильской стороны прекратить эту порочную практику», — следует из комментария Захаровой, опубликованного на сайте ведомства.

В российском ведомстве вновь подчеркнули, что удар Израиля по аэропорту столицы Сирии является «провокационным нападением на важнейший объект сирийской гражданской инфраструктуры».