США расширят масштаб санкций против России

«Соединенные Штаты планируют в обозримой перспективе расширять масштаб и интенсивность санкций в отношении России». Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус.

Представитель Госдепартамента пояснил, что «пока Россия движется текущим курсом», США также продолжат свою политику в отношении страны.

«Мы в США, а также наши союзники и партнеры в мире продолжаем рассматривать варианты действий, чтобы сохранять и расширять давление в случае необходимости — в том случае, если Россия продолжит двигаться текущим курсом», — сказал Вудхаус на онлайн-семинаре вашингтонского Атлантического совета.