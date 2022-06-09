США расширят масштаб санкций против России
«Соединенные Штаты планируют в обозримой перспективе расширять масштаб и интенсивность санкций в отношении России». Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус.
Представитель Госдепартамента пояснил, что «пока Россия движется текущим курсом», США также продолжат свою политику в отношении страны.
«Мы в США, а также наши союзники и партнеры в мире продолжаем рассматривать варианты действий, чтобы сохранять и расширять давление в случае необходимости — в том случае, если Россия продолжит двигаться текущим курсом», — сказал Вудхаус на онлайн-семинаре вашингтонского Атлантического совета.
По словам Вудхауса, Вашингтон надеялся, что «на каком-то этапе этот путь изменится», но пока не видит «подлинных признаков» изменений.
«Поэтому, считаю, в ближайшей перспективе всем следует ожидать, что мы продолжим двигаться своим курсом, продолжим сохранять и даже расширять масштаб и интенсивность принимаемых мер», — цитирует его ТАСС.
Он также сказал, что санкционное давление западных стран на Москву нацелено на то, чтобы вынудить российского президента Владимира Путина начать переговоры по ситуации вокруг Украины, а также для того, чтобы «гарантировать, что Россия и Беларусь заплатят серьезную экономическую и дипломатическую цену за их атаки на Украину».