Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в финал чемпионата Европы, который проходит в Словакии.

Сегодня в полуфинале наша команда встречалась со сборной Казахстана и победила со счетом 3:2.

Казахи открыли счет на 11-й минуте усилиями Шахрура Хашимова. Бахтияр Солтанов на 18-й минуте восстановил равновесие, но почти сразу Медет Кудайбергенов вновь вывел Казахстан вперед. На 26-й минуте Турал Нариманов сделал счет 2:2. А спустя еще шесть минут Самир Гамзаев впервые в этом матче вывел сборную Азербайджана вперед.

В финале нас ждет победитель другого полуфинального матча между Болгарией и Румынией.

Напомним, на групповой стадии Азербайджан проиграл Румынии (0:2), но затем одолел Испанию (5:1) и Албанию (1:0), заняв 2-е место в группе «B». В 1/8 финала со счетом 3:0 был побежден Израиль, а в четвертьфинале наши футболисты с результатом 1:0 обыграли хозяев чемпионата - словаков.

В финальной стадии чемпионата Европы 24 команды были поделены на 6 групп. Сборные, занявшие 1-2-е места, напрямую выходили в 1/8 финала. К ним присоединились также четыре лучшие команды среди занявших 3-и места.

Мини-футбол не стоит путать с футзалом. Данные соревнования проводятся не под эгидой УЕФА. Организатором является Европейская мини-футбольная федерация.

Основные отличия мини-футбола от футзала заключаются в том, что игра проводится на площадке с искусственным газоном, которую окружают барьеры, в связи с чем мяч значительно реже уходит в аут.