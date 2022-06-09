Минобороны Турции: агрессивные действия Греции не останутся без ответа

«На любые провокации Греции, направленные против Турции, и впредь будет даваться адекватный ответ». Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя напряженность в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, передает «Анадолу».

По его словам, до этого Турция реагировала на «все без исключения несправедливые и незаконные акты агрессии со стороны Греции».

«Мы будем продолжать это делать в будущем. Ни при каких обстоятельствах Анкара не поступится своими законными интересами в регионе. Никто не сможет поставить нас перед свершившимся фактом, пусть все знают об этом», - заявил он.