Полиция в Ереване не мешает оскорблять Владимира Путина и Сергея Лаврова армянское радио
Начавшийся вчера визит министра иностранных дел России в Ереван взбудоражил реваншистскую оппозицию, которая митингует с середины апреля на улицах армянской столицы, требуя отставки Никола Пашиняна.
Накануне участники акции покинули свои палатки на площади Франции и подтянулись к зданию МИД, пытаясь сорвать переговоры Лаврова с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
«Уважаемый Сергей Викторович, армянский народ приветствует вас в Армении. Добро пожаловать в Ереван!» - прокричал в мегафон депутат от оппозиционного блока «Армения» Арам Вардеванян. – «В МИД России не могут не понимать, что группа лиц, находящаяся сегодня у власти в Армении, властью является только формально. Эти люди не представляют больше интересы армянского народа! Даже если они будут давать вам обещания и заявлять о готовности подписать те или иные документы, все это не будет иметь никакой юридической силы. Вообще не будет! А вот Российская Федерация была и навсегда останется союзницей Армении и армянского народа, братской для нас страной».
Сегодня утром реваншисты прошли маршем к резиденции президента Армении, где проходило заседание министров иностранных дел стран ОДКБ.
Оппозиционные депутаты вновь выступили с политическими заявлениями, а участники акции скандировали антиправительственные лозунги.
Представитель протестного движения Гегам Манукян подчеркнул, что нынешние власти не вправе вести переговоры и выступать от имени Армении. Депутат напомнил, что в свое время правительство Пашиняна дискредитировало Армению в ОДКБ, посадив на скамью подсудимых тогдашнего генсека этой организации генерал-полковника Юрия Хачатурова.
«С этими властями нельзя планировать будущее в долгосрочной перспективе!» – предупредил Манукян. - «Представители любой делегации, прибывающие в Армению, должны понимать, что ситуация в стране изменилась».
Впрочем, далеко не все оппозиционеры были рады визиту Сергея Лаврова. Минувшей ночью перед зданием посольства России в Ереване собрались последователи Гарегина Нжде - члены радикальной группировки «Сасна Црер» и другие фашистствующие элементы, включая организацию «Национально-демократический полюс». Демонстранты были в белых майках с фотографиями арестованных членов «Сасна Црер», несли большой транспарант с надписью «Деколонизация!» и карикатуры Путина с Лавровым, а также требовали объявить главу МИД России «персоной нон грата» в Армении.
К акции присоединились и переехавшие в Армению граждане России с плакатами против войны, развязанной Россией в Украине.
Организаторы акции обвинили Сергея Лаврова «в инициировании войны в Карабахе и сдаче территорий Азербайджану».
Любопытно, что полиция в действия радикалов не вмешивалась и не мешала им оскорблять министра иностранных дел России.