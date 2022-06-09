«Уважаемый Сергей Викторович, армянский народ приветствует вас в Армении. Добро пожаловать в Ереван!» - прокричал в мегафон депутат от оппозиционного блока «Армения» Арам Вардеванян. – «В МИД России не могут не понимать, что группа лиц, находящаяся сегодня у власти в Армении, властью является только формально. Эти люди не представляют больше интересы армянского народа! Даже если они будут давать вам обещания и заявлять о готовности подписать те или иные документы, все это не будет иметь никакой юридической силы. Вообще не будет! А вот Российская Федерация была и навсегда останется союзницей Армении и армянского народа, братской для нас страной».

Сегодня утром реваншисты прошли маршем к резиденции президента Армении, где проходило заседание министров иностранных дел стран ОДКБ.

Оппозиционные депутаты вновь выступили с политическими заявлениями, а участники акции скандировали антиправительственные лозунги.

Представитель протестного движения Гегам Манукян подчеркнул, что нынешние власти не вправе вести переговоры и выступать от имени Армении. Депутат напомнил, что в свое время правительство Пашиняна дискредитировало Армению в ОДКБ, посадив на скамью подсудимых тогдашнего генсека этой организации генерал-полковника Юрия Хачатурова.