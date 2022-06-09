Россия готовится возобновить наступление на Славянск

«Российские военные готовятся возобновить наступление на Славянск и продолжают укреплять свои позиции на юге Украины». Об этом говорится в сводке Генштаба ВС Украины.

Отмечается, что на Харьковском направлении россияне пытаются не допустить продвижения ВСУ и ведут огонь по украинским подразделениям из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Харькова, Кринички, Гусаровки, Байраки и Чепель.

Также на Славянском направлении российские военные готовятся возобновить наступление, ведя обстрел из артиллерии по районам населенных пунктов Долина, Красная Поляна, Новая Дмитровка, Грушуваха и Дибровное.

В ведомстве добавили, что на Северодонецком направлении ВС Россия пытаются вести штурмовые действия, чтобы установить полный контроль над Северодонецком и блокировать продвижение ВС Украины.