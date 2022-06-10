Кулеба и Трасс обсудили приговоренных к смерти британских добровольцев

Министры иностранных дел Украины и Великобритании Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс продолжают совместно работать над тем, чтобы освободить военнопленных из Донецка. Об этом Кулеба написал в своем Twitter.

«В ходе телефонного разговора с британской коллегой Лиз Трасс мы скоординировали усиление давления на Россию. Я с нетерпением жду следующего раунда санкций Великобритании. Мы также согласились, что никто в мире не имеет права уставать от этой войны, пока Украина не победит», – цитирует его Укринформ.

Глава МИД подчеркнул, что вместе с Трасс они решительно осуждают суд над британскими военнопленными в Донецке.

«Они являются комбатантами и защищены международным гуманитарным правом, которое требует соответствующего отношения. Мы продолжаем совместно работать над тем, чтобы обеспечить их освобождение», - отметил Кулеба.