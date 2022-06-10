Байден недоволен нефтяными компаниями США
Президент США Джо Байден подверг критике американские нефтяные компании, призвав их наращивать объемы добычи и пригрозив им введением налога на обратный выкуп акций, выделив в этом контексте корпорацию ExxonMobil.
«Мы добьемся того, чтобы все знали размер доходов Exxon. Почему бы вам не сказать, какими были доходы Exxon в этом году, в этом квартале? Exxon в этом году заработала денег больше, чем Бог», - заявил Байден.
Глава Белого дома добавил, что американские нефтяные компании обладают 9 тыс. разрешениями на бурение на федеральных землях от правительства США.
«Они не занимаются бурением новых скважин. Почему они не занимаются бурением? Потому что они зарабатывают больше денег, если не увеличивают объемы добычи нефти», - цитирует Байдена ТАСС.
По его словам, энергетические компании действуют таким образом прежде всего потому, что за счет этого «повышается цена» нефти.
«И, во-вторых, причина, по которой они не занимаются бурением новых скважин, заключается в том, что они осуществляют обратный выкуп собственных акций. Откровенно говоря, это надо обложить налогом», - отметил президент США.