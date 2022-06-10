Байден недоволен нефтяными компаниями США

Президент США Джо Байден подверг критике американские нефтяные компании, призвав их наращивать объемы добычи и пригрозив им введением налога на обратный выкуп акций, выделив в этом контексте корпорацию ExxonMobil.

«Мы добьемся того, чтобы все знали размер доходов Exxon. Почему бы вам не сказать, какими были доходы Exxon в этом году, в этом квартале? Exxon в этом году заработала денег больше, чем Бог», - заявил Байден.

Глава Белого дома добавил, что американские нефтяные компании обладают 9 тыс. разрешениями на бурение на федеральных землях от правительства США.