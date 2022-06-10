Александр Лукашенко: возможно придется воевать за Западную Украину
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна является «объектом давления по геополитическим причинам».
«Коллективный Запад до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать. Это их цель - они перед этим не остановятся, зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг», - сказал президент Беларуси на республиканском семинаре-совещании «Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне».