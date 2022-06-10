Министерство иностранных дел Эстонии в пятницу, 10 июня, вызвало российского посла Владимира Липаева, чтобы обсудить прошедшее за день до этого выступление президента России Владимира Путина, передают «Известия».

«Министерство иностранных дел вызвало посла Российской Федерации Владимира Липаева, чтобы осудить недавнее выступление президента Путина. Встречавшийся с послом заместитель госсекретаря Рейн Таммсаар выразил сожаление по поводу заявления президента, в том числе его комментариев по поводу эстонского города Нарвы», – говорится в тексте.

Напомним, что ранее 9 июня Владимир Путин встретился с молодыми предпринимателями и в ходе выступления затронул тему сражений эпохи Петра I. Российский президент указал на то, что император ничего не отторгал у Швеции, а возвращал исконно русские земли. По его словам, на месте основания Санкт-Петербурга рядом с финно-угорскими народами жили славяне под контролем Российской Империи.