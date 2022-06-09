Азербайджанский боец Тахир Абдуллаев победил в Москве россиянина

В Москве во Дворце Ирины Винер-Усмановой проходит вечер смешанных боев АМС FIGHT NIGHTS 112, главным боем которого будет поединок между азербайджанским бойцом Нариманом Аббасовым и россиянином Марифом Пираевым.

Уже состоялся со-главный бой вечера, в котором другой азербайджанский боец Тахир Абдуллаев в весовой категории 77,6 кг дрался с Максимом Буториным из России. 3-раундовый бой прошел с явным преимуществом Абдуллаева, и в результате судьи единогласно отдали победу азербайджанцу.

Для 25-летнего Абдуллаева это был 14-й бой в профессиональной карьере. В его активе 13 побед и 1 поражение.