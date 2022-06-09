Канада заблокировала 316 миллионов долларов российских денег

В рамках введения экономических санкций против России за нарушение суверенитета Украины, в Канаде было заблокировано более 412 млн канадских долларов (около 316 млн долл. США). Об этом заявили в Королевской канадской конной полиции, ответственной за контроль за соблюдением санкций.

«С 24 февраля по 7 июня в Канаде всего было заморожено имущества на сумму около 123 млн канадских долларов в эквиваленте и прекращено транзакций более чем на 289 млн долл., в соответствии с запретами, определенными Актом о специальных экономических мерах в отношении России», - говорится в заявлении правоохранителей.

В ведомстве подчеркнули, что, учитывая необходимость защиты частных данных лиц никакие подробности относительно замороженных средств и прекращенных финансовых операций разглашены не будут.