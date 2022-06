Но по последнего времени эти два виднейших чиновников в администрации Джо Байдена выступали по одиночке. И вот со стороны их группы сторонников жесткой линии в отношении России грянул артиллерийский залп. Как пишет издание Капитолия The Hill, 36 самых видных американских экспертов в сфере национальной безопасности выступили со своего рода воззванием, в котором провозгласили необходимость «продолжать нынешний курс в Украине» (Stay the course in Ukraine).

Главных призывов в этом воззвании два. Первый: Соединенные Штаты должны быть лидером в усилиях Запада по предоставлению Украине всего того оружия, которое ей необходимо, им следует продолжать наращивать санкционное давление на Москву и усиливать военное присутствие НАТО на восточной фланге. Второе: США и Европа должны избегать того, чтобы подталкивать Киев к переговорам по прекращению огня, которые не соответствует интересам Украины, в результате чего миллионы украинцев окажутся заложниками на контролируемой Россией территории.

Этот документ подписали такие известные в США люди, как отставной генерал Бен Ходжес, в прошлом командующий американский силами в Европе, Ян Бжезинский, сын известного политолога Збигнева Бжезинского, в прошлом заместитель помощника министра обороны по вопросам Европы и политики НАТО, Майкл Макфолл, экс-посол США в Москве, прославленный генерал Уэсли Кларк, в прошлом кандидат в президенты США, философ и политолог Фрэнсис Фукуяма и многие другие.