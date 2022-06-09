Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 00:41

В последние несколько дней, по мере затягивания конфликта в Украине, в США обострилась полемика между сторонниками продолжения массовой военной помощи Киеву и теми, кто выражает опасения, что такая поддержка приведет к резкой эскалации боевых действий. В случае проигрыша, говорят последние, президент В.Путин может использовать тактическое ядерное оружие или начнет наносить ракетные удары по тем, кто поставляет тяжелое оружие украинским вооруженным силам. Например, по Польше. В США не могли не отметить угрозу российского президента начать обстреливать те цели, против которых он до этого не применял силу.

Условная партия «миротворцев» в США не столь многочисленна. В нее входит упомянутый, наверное, всеми крупными изданиями мира призрак «холодной войны» 99-летний Генри Киссинджер. Он, напомним, выступая в Давосе, призвал Киев немедленно начать переговоры с Москвой, признав территориальные потери. Те же голоса раздаются и со стороны издателя и генерального директора журнала National Interest Димитрия Саймса (в прошлом советского гражданина Константина Михайловича Симиса), который в течение ряда лет вел на Первом российском канале ток-шоу совместно с Вячеславом Никоновым, внуком советского наркома В. Молотова. В унисон с Саймсом звучит и американский посол в СССР во времена горбачевской перестройки Джек Мэтлок. Эта группа «голубей» не рискует публично заявить, что США должны прекратить военную помощь Украине. Они ограничиваются публикацией статей и интервью, в которых проталкивают единственный тезис: надо надавить на Киев с тем, чтобы тот согласился на территориальные уступки, подписал мир с Путиным и это позволит российскому лидеру «спасти лицо».

В Западной Европе у них немало влиятельных сторонников, которые довольно громко звучат в таких странах как Франция и Германия. Французский президент Эммануэль Макрон, например, настойчиво призывает коллективный Запад «не унижать Путина». «Голубям» противостоят условные «ястребы», настаивающие на том, что надо давить на педаль газа в Украине и не оставлять Путину ни малейшего шанса. Наиболее резко высказался об этом некоторое время назад глава Пентагона Ллойд Остин. «Мы хотим видеть Россию до такой степени ослабленной, чтобы она не смогла повторить такие вещи, как вторжение в Украину», -сказал он после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. На стороне Остина -государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Но по последнего времени эти два виднейших чиновников в администрации Джо Байдена выступали по одиночке. И вот со стороны их группы сторонников жесткой линии в отношении России грянул артиллерийский залп. Как пишет издание Капитолия The Hill, 36 самых видных американских экспертов в сфере национальной безопасности выступили со своего рода воззванием, в котором провозгласили необходимость «продолжать нынешний курс в Украине» (Stay the course in Ukraine). Главных призывов в этом воззвании два. Первый: Соединенные Штаты должны быть лидером в усилиях Запада по предоставлению Украине всего того оружия, которое ей необходимо, им следует продолжать наращивать санкционное давление на Москву и усиливать военное присутствие НАТО на восточной фланге. Второе: США и Европа должны избегать того, чтобы подталкивать Киев к переговорам по прекращению огня, которые не соответствует интересам Украины, в результате чего миллионы украинцев окажутся заложниками на контролируемой Россией территории. Этот документ подписали такие известные в США люди, как отставной генерал Бен Ходжес, в прошлом командующий американский силами в Европе, Ян Бжезинский, сын известного политолога Збигнева Бжезинского, в прошлом заместитель помощника министра обороны по вопросам Европы и политики НАТО, Майкл Макфолл, экс-посол США в Москве, прославленный генерал Уэсли Кларк, в прошлом кандидат в президенты США, философ и политолог Фрэнсис Фукуяма и многие другие.

Вопрос о необходимости следовать курсу в Украине имеет и другое измерение для военно-политического руководства США. В многочисленных публикациях сейчас появляются мнения о том, сценарий, который мир видит в Украине может повториться и в Тайване, в случае агрессии против него со стороны Китая. Байден во время своей недавней поездки по странам Азии заявил, что «США будут защищать Тайвань». Ллойд Остин пообещал дать Тайбею все оружие, которое «будет cоразмерно китайской угрозе». Вашингтон, как и в случае с Украиной не будет отправлять туда войска, но Тайвань получает те же самые современные 155-миллиметровые гаубицы и другое тяжелое вооружение. Как сказал министр иностранных дел Тайваня У Чжао Се, «реакция на события в Украине у нас очень сильная потому, что она словно в зеркале отражает то, что может произойти на Тайване в будущем».