В Баку распространились кадры пожара на заводе. В социальных сетях предположили, что пожар произошел на одном из заводов SOCAR.

Как сообщили в службе по связям с общественностью и коммуникациям SOCAR, это связано с техническим процессом, а вовсе не пожаром.

Отмечается, что компания ранее предупреждала общественность в связи с данным вопросом. Так, в рамках программы по обеспечению операционной устойчивости и совершенствования, реализуемой на НПЗ имени Гейдара Алиева SOCAR, с 4 апреля 2022 года на заводе начаты 50-дневные плановые ремонтные работы.

«В настоящее время выполняется завершающий этап капитального ремонта и в соответствии с планом идет процесс ввода в эксплуатацию основных технологических объектов завода.