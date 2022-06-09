Офис Зеленского: Украина потеряла около 10 тысяч военных

«У нас в начале конфликта погибало 100 в сутки в среднем. Но в российской армии 1000 в сутки погибало в первые 20-30 дней. Сейчас 200-300 погибают, не меньше. За сегодня только, правда, сегодня нетипичный день, слишком хорошо отработала артиллерия, поэтому человек 600 в сутки мы приговорили, не меньше. Оно так и будет: один к пяти, один к трем, один к шести вот так колебаться». Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он признался, что с начала полномасштабной войны Украина потеряла около 10 тысяч военных.

В этом контексте советник главы Офиса Зеленского подверг критике западных союзников, которые «слишком медленными темпами передают Украине вооружение».

«Потому что даже сегодняшний день показал, что если бы средств у нас было втрое больше по той же артиллерии, мы бы решили проблемы с этими страшными российскими наступлениями во всех этих страшных местах очень быстро и качественно», - подчеркнул Арестович.