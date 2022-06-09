Арестович подтвердил наличие сирийских наемников в Украине

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что арабские наемники уже воюют в Украине в составе российской армии и несут потери. Об этом он сказал в интервью с российским правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, сирийские наемники принимают участие в боевых действиях в населенном пункте Чкалово Херсонской области.

«Подтверждено наличие арабских наемников. По-настоящему. В Украине и точно сирийцы. И точное попадание украинской артиллерии. Более 200 убитых по самым низким оценкам. Экспресс-тур в Украину завершился», – рассказал советник Офиса президента Украины.