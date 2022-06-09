Зеленский: Украина делает все, чтобы остановить наступление России

«Россия хочет разбить каждый город Донбасса. ВСУ делают все возможное, чтобы остановить наступление противника». Об этом в своем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, все руины в когда-то счастливых городах, черные следы от пожаров, воронки от взрывов - это и есть все, что «может дать Россия соседям, Европе и миру».

«Украинские военные делают все, чтобы остановить наступление, насколько хватает тяжелого оружия и того, что мы запрашивали», - сказал Зеленский.