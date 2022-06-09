Reuters: захваченное зерно из Запорожья могут продать в Южную Америку

Захваченное в южных регионах Украины зерно могут попытаться продать в Южную Америку. Об этом заявили представители пророссийских властей некоторых частей Запорожской области, которые контролируются ВС России.

Как утверждает издание Reuters, они планируют использовать определенные схемы, чтобы избежать западных санкций и продавать зерно в разные части мира.

Ранее сообщалось, что продукция агропромышленного комплекса с захваченных территорий также была продана в страны Ближнего Востока и Африки.