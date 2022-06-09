Уточнение Миграционной службы по статусу российских журналистов в Азербайджане

Как сообщал накануне haqqin.az, Государственная миграционная служба Азербайджана отклонила обращение бакинского филиала Федерального государственного унитарного предприятия "Россия сегодня" о продлении разрешений на работу и временное проживание граждан Республики Беларусь Павла Антонова и Вероники Антоновой-Тризно.

Стоит отметить, что Вероника Антонова-Тризно занимает должность шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан. Ее супруг занимал должность продюсера в Sputnik Азербайджан.

Согласно новому заявлению Государственной миграционной службы, решение о депортации вышеуказанных лиц из Азербайджана не принималось.

«Данные лица, повторно въехав в Азербайджанскую Республику, могут зарегистрироваться и остаться в стране, а также ходатайствовать о выдаче разрешения на временное проживание при наличии соответствующих оснований, предусмотренных законом», - говорится в сообщении.