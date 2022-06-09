В Газахе пытались выдать замуж несовершеннолетнюю девочку
В селе Гарапапаг Газахского района благодаря своевременному вмешательству сотрудников правоохранительных органов было предотвращено проведение свадьбы несовершеннолетней девочки. Об этом журанлистам заявил старший инспектор гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов.
"В отдел полиции Газахского района поступила информация о намерении выдать несовершеннолетнюю замуж и организации по этому случаю свадьбы. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно прибыли по указанному адресу и пресекли проведение церемонии. С родителями жениха и невесты были проведены профилактические беседы, в ходе которых было отмечено, что вступление в брак в подростковом возрасте может представлять серьезную угрозу их физическому и моральному здоровью в будущем", - сказал он.