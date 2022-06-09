Цена азербайджанской нефти упала ниже $130
Нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке подешевела.
Как сообщается, цена азербайджанской нефти снизилась на $2,22 (1,7%) и составила $128,93 за баррель.
Нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке подешевела.
Как сообщается, цена азербайджанской нефти снизилась на $2,22 (1,7%) и составила $128,93 за баррель.
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