Мадуро в Тегеране

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Тегеран для проведения переговоров с высокопоставленными иранскими чиновниками, сообщает Tasnim.

Мадуро прибыл в Иран в пятницу во главе высокопоставленной политической и экономической делегации с двухдневным официальным визитом по приглашению президента Ирана Ибрагима Раиси.

Президент Венесуэлы встретится со своим иранским коллегой и примет участие в собрании высокопоставленных чиновников обеих стран.

Иран и Венесуэла тесно сотрудничают, чтобы смягчить последствия санкций, в частности, направленных на энергетический сектор, отмечает агентство.

Иран поставляет в Венесуэлу топливо и оборудование, необходимое для нефтеперерабатывающих заводов, несмотря на давление США на транспортные и торговые услуги страны.

Венесуэла также получила крупные поставки конденсата, разбавителя тяжелой нефти, из Ирана.