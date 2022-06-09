Мадуро в Тегеране
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Тегеран для проведения переговоров с высокопоставленными иранскими чиновниками, сообщает Tasnim.
Мадуро прибыл в Иран в пятницу во главе высокопоставленной политической и экономической делегации с двухдневным официальным визитом по приглашению президента Ирана Ибрагима Раиси.
Президент Венесуэлы встретится со своим иранским коллегой и примет участие в собрании высокопоставленных чиновников обеих стран.
Иран и Венесуэла тесно сотрудничают, чтобы смягчить последствия санкций, в частности, направленных на энергетический сектор, отмечает агентство.
Иран поставляет в Венесуэлу топливо и оборудование, необходимое для нефтеперерабатывающих заводов, несмотря на давление США на транспортные и торговые услуги страны.
Венесуэла также получила крупные поставки конденсата, разбавителя тяжелой нефти, из Ирана.