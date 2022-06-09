Ульвия Худиева, собкор 10:51

Улица Гаджи Зейналабдина Тагиева в поселке Мардакян - одна из центральных в Хазарском районе Баку, погружается по вечерам в полную тьму. Уличное освещение, которое отключено по неизвестным причинам, нередко приводит к различным ДТП, включая наезды на пешеходов. Местные жители сообщили редакции haqqın.az, что на днях здесь произошла очередная авария - водитель не разглядел дорожный вираж, врезался в столб. До этого автомобиль сбил подростка, который пытался перейти дорогу. На этой же злополучной улице недавно отметили годовщину гибели еще одного подростка, попавшего под мчавшуюся на большой скорости машину.

Один из жителей прислал в редакцию видео, запечатлевшее обстановку на улице Гаджи Зейналабдина Тагиева, после чего журналисты haqqın.az решили выехать в Мардакяны, чтобы выяснить ситуацию на месте. В поселке нам рассказали, что два или три года назад на этой улице было отремонтировано дорожное покрытие и уложен асфальт, но при этом строители, как это часто бывает в Азербайджане, «забыли» создать необходимые условия для пешеходов, в частности, обозначить зоны переходов. В результате дорога, состоящая из каскада крутых поворотов, превратилась в смертельную ловушку. Тротуар на этой улице есть только с одной стороны, но и от него нет толку, поскольку дорогу пешеходам перегораживают неработающие фонарные столбы и газовые трубы. Таким образом, жители поселка вынуждены ходить не по тротуару, а по проезжей части улицы, освещая себе дорогу в вечернее время мобильными телефонами.

Скорость для автотранспорта на улице Гаджи Зейналабдина Тагиева ограничена 50 километрами в час, но правила дорожного движения в Мардакянах, как правило, не соблюдают – зная об отсутствии на этой улице радаров и камер наблюдения, водители мчатся по ней со скоростью 90-100 километров в час. Как нам рассказали, сбитый автомобилем ребенок отдыхал на одной из дач. Один из жителей поселка предложил нам своими глазами посмотреть, что происходит на улице Гаджи Зейналабдина Тагиева ночью, когда выезжающие из местных кафе и ресторанов автомобили мчатся на огромной скорости по неосвещенной дороге. По словам жителей поселка, местные чиновники прекрасно знают об отсутствии освещения на улице, но исправлять ситуацию не собираются. «Фонарные столбы установлены просто для красоты, - сетуют они. - Улицы уже месяц вообще не освещаются. Зимой, когда в Мардакянах немноголюдно, это еще как-то можно терпеть. Но летом все едут на дачи, поселок забит отдыхающими. И ходить по улицам в вечернее время просто опасно для жизни. Что нам делать?..». Проблема отсутствия освещения на большинстве улиц в Баку и пригородов столицы обсуждается годами. Дело дошло до того, что несколько лет назад этот вопрос поднял президент Ильхам Алиев, поручивший соответствующим структурам навести порядок. Анар Наджафли, пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), отвел от своего ведомства все обвинения, в очередной раз заявив, что AAYDA отвечает только за движение по улицам и проспектам, а системы освещения, находящиеся за пределами проезжей части, в его компетенцию не входят.