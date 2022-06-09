Домушник обчистил бакинские квартиры на 113 тысяч манатов
Похитивший из четырех квартир в Наримановском районе Баку 113 тысяч манатов и мужчина, промышлявший торговлей наркотиками, задержаны в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Согласно сообщению, на днях из квартиры жителя указанного района были украдены золотые ювелирные украшения на сумму 60 тысяч манатов и шуба стоимостью 3 тысячи манатов. В полицию поступили еще три похожие жалобы, в общей сложности было похищено 50 тысяч манатов.
В результате принятых мер первым был задержан подозреваемый Ниямеддин Алиев, проживающий в Ясамальском районе. При обыске в его квартире обнаружены похищенные золотые изделия, которые изъяты в качестве вещдока. Задержанный признался в краже и дал показания, которые помогли правоохранителям выйти на след и задержать жителя столицы Турхана Гасанли.
Последний промышлял торговлей наркотиками. При личном досмотре у него были обнаружены 2 килограмма героина, метамфетамин и 320 таблеток метадона. В ходе расследования установлено, что Гасанли через социальную сеть познакомился с иностранным поставщиком наркотиков и согласился стать наркокурьером. Расследование по фактам продолжается.
Полиция просит всех, кто пострадал в результате преступных действий этих лиц, обратиться по телефону службы «102».