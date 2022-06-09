Домушник обчистил бакинские квартиры на 113 тысяч манатов

Похитивший из четырех квартир в Наримановском районе Баку 113 тысяч манатов и мужчина, промышлявший торговлей наркотиками, задержаны в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно сообщению, на днях из квартиры жителя указанного района были украдены золотые ювелирные украшения на сумму 60 тысяч манатов и шуба стоимостью 3 тысячи манатов. В полицию поступили еще три похожие жалобы, в общей сложности было похищено 50 тысяч манатов.