Миллиардер Турлов отказался от российского гражданства

Основатель инвестиционной компании Freedom Finance Тимур Турлов, впервые вошедший в российский список Forbes в 2022 году, стал гражданином Казахстана. Ему пришлось отказаться от российского паспорта.

Об этом Forbes сообщил его представитель и подтвердил сам бизнесмен.

Накануне, 9 июня, Турлов сообщил в своем аккаунте в Instagram, что он получил паспорт Казахстана.

Представитель Тимура Турлова пояснил Forbes, что Казахстан не допускает наличия второго гражданства, поэтому бизнесмену пришлось отказаться как от российского паспорта, так и от паспорта карибского государства Сент-Китс и Невис. По его словам, процесс натурализации начался пять лет назад, когда Турлов получил вид на жительство в республике. Пятилетнее ВНЖ — ключевое требование для получения гражданства. Тимур Турлов — налоговый резидент Казахстана, где живет с семьей уже более 10 лет.

Он является основателем и основным владельцем холдинга Freedom, в состав которого входят инвестиционная компания Freedom Finance, онлайн-брокер Freedom24, Банк Фридом Финанс.