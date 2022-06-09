У этого проекта в нынешнем году юбилей, поскольку появился он на свет еще в 1997 году, когда о китайской стратегической инициативе «Пояс и Путь», которая включала в себя создание транзитных коридоров в Центральной Азии, и слышать не слышали. В этих 523-х километрах железнодорожной магистрали геополитики содержится ничуть не меньше, чем просто экономики.

По существующим оценкам, железнодорожная линия сократит путь между Китаем и Европой на 900 км, что эквивалентно восьми дням доставки. И после ввода в строй ККУ откроет огромные экономические возможности для Центральной Азии, Азербайджана и Турции, через которые она свяжет Европу, Ближний Восток и Восточный Китай.

Но это одна сторона. А есть и другая, которая заключается в том, что «эта железная дорога значительно сократит транзитные доходы России», сообщили haqqin.az в Центре исследований Шанхайской организации сотрудничества. ККУ обеспечит более быструю и дешевую альтернативу нынешним маршрутам, большинство из которых проходят через Россию.

И в этой связи весьма показательно недавнее заявление президента Кыргызстана Садыра Жапарова, который сказал буквально следующее: «Действительно, мы пытались построить эту дорогу в течение 20 лет. Но ее строительство так и не начиналось. Никто не мог объяснить России, что нам нужна эта железная дорога, как вода. Недавно на саммите ОДКБ я полчаса говорил на эту тему с Владимиром Владимировичем. В конце концов он понял, что железная дорога очень необходима, и сказал, что не возражает».